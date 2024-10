Mezza Maratona di Palermo, il dominio è keniano: negli uomini trionfa Kimutai, nelle donne si impone Omosa

Spettacolo puro e grandi prestazioni sportive alla mezza maratona di Palermo, dominata dagli atleti keniani sia in ambito maschile che femminile. In testa dall’inizio alla fine, da Mondello al centro città, Joseph Kimeli Kimutai che ha vinto a passo di record l’XI edizione di Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Bmw. Il trentaduenne atleta keniano della Dinamo Running ha chiuso a braccia alzate in 1:02:23, migliorando di 6 secondi il primato precedente della corsa, stabilito da un altro keniano (Joel Maina Mwangi) nel 2019.

Tra le donne si è imposta la 29enne keniana Teresiah Kwamboka Omosa nettamente prima sul traguardo di Mondello in 1:15:04, non lontano dal record della corsa stabilito nel 2019 da Anna Incerti con il tempo di 1:14:09.

Le parole del vincitore

«Sono felice del record, per cui ringrazio Dio, ma potevo fare ancora meglio - ha detto il vincitore Kimutai - il percorso è affascinante, ma anche molto impegnativo. Il primo tratto di strada leggermente in salita ha richiesto un impegno non indifferente, ma ho tenuto un buon ritmo e alla fine è arrivata una vittoria e, soprattutto, un primato a cui tenevo molto». Il keniano ha preceduto sul traguardo l’eritreo Amaniel Freedom della X-Solid Sport Lab (secondo in 1:04:52) e il connazionale Nijuru Bonface Fundi dell’Atletica Virtus Lucca (1:05:05). Fuori dal podio, invece, i due burundesi: il giovane Jean Marie Bukuru, quarto in 1:06:04 ed il veterano (e vincitore delle edizioni 2021 e 2023) Olivier Irabaruta, solo quinto in 1:06:36. Primo degli italiani, e vincitore del titolo regionale di Mezza Maratona (la gara era valida per il campionato italiano siciliano assoluto), Alessandro Brancato, sesto (e primo della categoria SM35) in 1:09:16.