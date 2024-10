Tennis a squadre, in Serie A-1 sfide insidiose per uomini e donne del Ct Palermo

Sorride il Ct Palermo, ancora imbattuto con la formazione maschile e con quella femminile nel massimo campionato di serie A1. Entrambe, quattro punti nei primi due turni, alle prese con un nuovo esame di maturità domenica, nella terza e ultima giornata del girone d’andata. Spettacolo assicurato nella gara in programma in viale del Fante a partire dalle ore 10 tra gli uomini del Ct Palermo e la capolista del gruppo, il Tc Santa Margherita Ligure, neopromossa e matricola terribile. La compagine siciliana nelle prime due gare ha collezionato un pari a Forte dei Marmi e la netta vittoria interna per 6-0 contro Massa Lombarda.

Domenica è lecito attendersi partite di altissimo livello: non solo i due ex top 100 Salvatore Caruso e lo spezzino Alessandro Giannessi, oltre al ventenne di belle speranze Gabriele Piraino; i liguri hanno già fatto scendere in campo lo spagnolo Pedro Martinez, n. 40 al mondo, il francese Antoine Escoffier, al gradino 230 del ranking, il piemontese Andrea Vavassori, qualificato con Simone Bolelli per le Nitto Atp Finals di doppio e il pisano Francesco Maestrelli, n. 316 del ranking. «il Ct Santa Margherita Ligure è la squadra più forte del nostro girone - afferma il capitano del Ct Palermo, Davide Cocco - però i valori sulla carta vanno poi dimostrati in campo». Le ragazze del Ct Palermo affronteranno il Tc Padova sul cemento indoor. I due capitani Alessandro Chimirri e Davide Freni faranno affidamento sul valore delle due atlete del vivaio Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato. E proprio la punta di diamante del Ct Palermo, la 20enne top 200 Wta Giorgia Pedone (nella foto), tre titoli per lei in stagione, mostra fiducia.