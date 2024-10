Pallanuoto, debutto con tre punti per il Telimar: sconfitta l’Onda Forte Roma

Primo ruggito dei giovani leoni del Telimar Palermo, nel debutto del torneo di serie A1 di pallanuoto. La formazione siciliana inaugura in gare ufficiali la propria nuova «casa», ovvero la piscina comunale Pietro Giliberti di Terrasini, sconfiggendo 14-11 l’Onda Forte di Roma.

Un successo non scontato e meritato. Primi tre punti per il club dell’Addaura davanti a tanto entusiasmo del pubblico, che ha riempito gli spalti. Grazie a un avvio sprint, parziale di 5-1 nel primo quarto, il Telimar tiene a distanza gli ospiti per tutto il match, salvo rischiare qualcosa nella seconda parte della sfida, quando i capitolini riescono a risalire a una sola lunghezza dai palermitani. Gli uomini di Baldineti, però, tengono duro e, con una buona dose di cinismo, chiudono con tre reti di scarto e Muscat miglior marcatore.

«Nella prima metà del match - considera Francesco Paolo Lo Cascio, capitano del Telimar - abbiamo giocato una pallanuoto di buon livello. Nel terzo tempo abbiamo iniziato a forzare la mano sulle conclusioni. Ma contavano i tre punti, che sono arrivati. Uno spettacolo la tribuna piena, ci ha riempito il cuore di felicità».

«L’Onda Forte - aggiunge Marco Baldineti, tecnico del Telimar - è una buona squadra, abbiamo giocato due tempi bene. Poi abbiamo subito la voglia di strafare. In almeno otto azioni avremmo dovuto ragionare e non forzare il tiro. Queste cose si pagano. Giocavamo contro una diretta contendente. Quindi, questi punti sono preziosi. Adesso ci aspettano partite difficili, bisogna trovare l’amalgama e non avere cali di tensione come oggi».