Nuoto, il campione del mondo Paltrinieri a Palermo per la Dominate The Water. IL VIDEO

Si è conclusa a Mondello la prima giornata di Dominate The Water, il grande evento ideato dal campione del mondo di nuoto Gregorio Paltrinieri, tra gli atleti più rappresentativi dello sport italiano. Numeri raddoppiati rispetto allo scorso anno: all’incirca 400 le nuotatrici e i nuotatori di tutte le età e categorie che si sono iscritti alle competizioni in mare aperto.

«La Sicilia ormai è un po’ la mia seconda casa», ha detto Paltrinieri. Il campione, a causa dell’infortunio al gomito avuto la sera della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, ha deciso di non gareggiare ma ha comunque fatto un lungo bagno appena arrivato in spiaggia.

Nella mattinata di domani gli atleti si sfideranno nel «miglio marino», partendo anche stavolta dall’antico stabilimento balneare ex Charleston alle 10.30. Al termine della premiazione finale, in collaborazione con la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, si svolgerà la AIRC Sprint Race, una gara da 500 metri, aperta a tutti i presenti sul posto, anche ai non iscritti alla tappa, che ha la finalità di sensibilizzare sui danni del fumo. Presso lo stand AIRC sarà possibile sostenere il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori con una donazione. L’evento è organizzato dalla DTW Srl e patrocinato dalla Regione Sicilia e dal Comune di Palermo.