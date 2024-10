Mezza maratona di Palermo, oltre 1.300 gli iscritti

A dieci giorni dalla competizione, numeri da record per l’undicesima International half marathon di Palermo, quarta prova del circuito internazionale Running Sicily, in programma il prossimo 22 ottobre, con partenza ed arrivo a Mondello. Sono già oltre 1.300 gli iscritti, alla manifestazione organizzata dalla società Agex, in gran parte stranieri, anche in virtù della promozione del Running Sicily in giro per l’Europa. Dopo avere portato il «marchio» del circuito a Varsavia in occasione della Biegnij Warszawo (corsa annuale di 10 km), questo fine settimana gli organizzatori sono in Ungheria per la maratona di Budapest.