Tennis A1 maschile, Vela Messina super contro Trento, pari a Forte dei Marmi per il Ct Palermo

In serie A1 di tennis maschile, su tutti i campi un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Lea Pericoli, ricomincia come si era conclusa, con una super vittoria dei campioni in carica del Ct Vela Messina che in casa, nell’esordio stagionale, hanno battuto 5-1 i rivali dell’Ata Battisti Trento.

Buon pareggio esterno per il Ct Palermo, 3-3 contro il Ct Italia sulla terra rossa indoor di Forte dei Marmi; i ragazzi capitanati da Davide Cocco e da Paolo Cannova erano avanti 4-1, dopo i quattro singolari, ma i due doppi hanno premiato la squadra toscana.

Per il Ct Vela è arrivata subito, a sorpresa, una battuta d’arresto: Mario Vilella Martinez ha sconfitto Giorgio Tabacco, in rimonta, con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-2. Poi solo vittorie per i peloritani: Fausto Tabacco si è imposto su Matteo Fondriest per 7-6, 6-3; esordio positivo di Franco Egea che ha piegato, per 6-2, 6-3, Davide Ferrarolli; ottima prestazione anche per Gerald Melzer che ha avuto ragione di Giovanni Oradini, sconfitto 7-6, 6-4. Positivi entrambi i doppi: Fausto Tabacco-Melzer hanno superato Ferraroli-Fondriest 6-3, 6-3 e Giorgio Tabacco-Egea si sono imposti su Oradini-Vilella Martinez 1-6, 7-6, 10-7.