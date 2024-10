Cinque calciatori del Palermo sono stati convocati nelle rispettive nazionali

Sebastiano Desplanches, Salim Diakité, Kristoffer Lund, Patryk Peda e Dario Saric sono i cinque calciatori del Palermo convocati dalle rispettive nazionali. Nelle prossime settimane saranno impegnati in amichevoli e gare ufficiali. Il giovane portiere Desplanches sarà a disposizione della nazionale italiana Under 21 per un’amichevole contro il Livorno, a Tirrenia il 10 ottobre, e per una partita di qualificazione agli Europei di categoria contro l’Irlanda, a Trieste il 15 ottobre. Il difensore Diakité giocherà, con la maglia del Mali, una doppia sfida di andata e ritorno contro la Guinea Bissau, l’11 e il 15 ottobre.

Due amichevoli per il difensore statunitense Lund, il 12 ottobre contro Panama e il 15 contro il Messico. Il difensore polacco Peda sarà impegnato con la propria rappresentativa Under 21, in due gare di qualificazione agli Europei: l’11 ottobre in casa del Kosovo e il 15 ottobre, in casa contro la Germania. Il centrocampista Saric, con la Bosnia, proverà a centrare la qualificazione in Nation League, due volte in casa, contro Germania e Ungheria, rispettivamente contro Germania e Ungheria.