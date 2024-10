Tennis di A1, domenica 6 ottobre ai nastri di partenza: le squadre di Palermo e Messina tra le favorite

Rispetto all’anno scorso la squadra allenata dal capitano Ciccio Caputo non avrà più in rosa Zapata Miralles, Ocleppo e Romboli, ma potrà contare su due nuovi innesti, l’italo-argentino Egea e lo spagnolo Sanchis, che si affiancheranno ai riconfermati Fausto e Giorgio Tabacco, Janvier, Ferreira Silva, Melzer, De Schepper e Van De Zandschulp, più i talenti locali: Fabio Varsalona, Federico Gargano, Enrico Egitto, Leonardo Gagliani, Giorgio Ragno e Alessandro Tommasini.

Sta finendo il conto alla rovescia per l’inizio della serie A-1 di tennis e le squadre siciliane si preparano a una stagione da protagoniste, a partire da domenica. Domenica, per il torneo maschile, torneranno in campo il Ct Vela Messina, campione in carica, e il Ct Palermo, che nello scorso torneo fu eliminato in semifinale.

Nel gruppo 4 gli uomini del Ct Palermo, guidati da Davide Cocco e Paolo Cannova, esordiranno nella terra indoor di Forte dei Marmi contro il Tc Italia. Si punterà anche quest’anno sul blocco italiano, con Salvatore Caruso e il mancino ligure Alessandro Giannessi, entrambi con best ranking da top 80 Atp, e su elementi del vivaio, Gabriele Piraino, Francesco Mineo, Riccardo Surano, Antonino Trinceri e Matteo Iaquinto, oltre al neo tesserato argentino Pedro Cachin.

«La nostra è una formazione affidabile ed esperta – dichiara il capitano Davide Cocco – ed è inoltre composta da ragazzi che tra loro sono molto amici. Quasi certamente ci affideremo solo a tennisti italiani proprio come nello scorso torneo ma in caso di problemi di varia natura che in girone di 6 partite possono capitare avremo la possibilità di chiamare giocatori forti come Cachin o Taberner. La gara di Forte dei Marmi sarà complicata anche perché sappiamo che in Toscana troveremo un ambiente caldo. Sicuramente faremo grosso affidamento nelle gare interne alla nostra amata terra battuta».

Le donne del Ct Palermo, vicecampionesse d’Italia, debutteranno in casa, in viale del Fante, proprio contro le piemontesi della Società Canottieri Casale, che le hanno sconfitte nella finale dello scorso campionato nazionale. Le ragazze del capitano Alessandro Chimirri hanno come punti di forza due atlete allevate in casa, la top 200 Wta Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato.

Altre due tenniste locali sono la mancina Federica Bilardo e Virginia Ferrara. A loro e alla trentaduenne aostana Martina Caregaro verrà aggiunta, di domenica in domenica, una tra la romena Ruse, la spagnola Bassols Ribera, la tedesca Siegemund e la mancina olandese Rus, queste ultime nuove arrivate.

«Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati lo scorso anno a Torino – afferma Alessandro Chimirri – quella fu una sconfitta che ci ha lasciato tanto amaro in bocca ma ormai è acqua passata. Quest’anno, rispetto al passato campionato, abbiamo qualche piccolo problema legato alle condizioni non ottimali di alcune atlete del vivaio, ma sicuramente daremo il 110% delle nostre possibilità per provare a fare un’altra bella cavalcata. La dirigenza è molto ambiziosa e questo fattore ci fornisce la giusta carica».