L’Athletic riporta il calcio al Velodromo, il club palermitano si allenerà all'impianto intitolato a Borsellino

Dopo il football americano, adesso il calcio. Dopo più di un decennio, le ultime formazioni erano state la Fincantieri in Serie D (2003-2004), in Serie C il Palermo con Rumignani (stagione 1997-98) e Morgia (1998-99) in panchina, torna a rotolare nuovamente un pallone al velodromo di Palermo. L’impianto intitolato alla memoria del giudice Paolo Borsellino è stato affidato dopo una gara pubblica a due società, l’Athletic e la Tieffe, e alla rappresentativa dell’ordine dei commercialisti. A darne notizia l’assessore comunale allo Sport Alessandro Anello. «Piano piano stiamo ridando linfa vitale a tutti gli impianti sportivi cittadini – dichiara Anello -. Nel caso del velodromo abbiamo espletato una gara pubblica ricevendo tre offerte tra cui quella del Cus Palermo che alla fine ha rinunciato optando per Monreale. Attualmente si possono disputare solo gli allenamenti, ma già siamo in contatto con il Comitato siculo Lnd e il suo presidente Sandro Morgana per avviare le pratiche di omologazione fino alla Serie C che contiamo di avere entro la fine del 2024». Non solo calcio però. «Certo - dice Anello -. Come è stato per la stagione scorsa anche questa, se dovessimo ricevere richieste, sarà concesso anche a chi pratica football americano».

La struttura, ancora non del tutto completa, attualmente è dotata di un campo in erba sintetica di ultima generazione e di spogliatoi. Il progetto definitivo prevede il ripristino della pista per il ciclismo e la sistemazione della copertura della tribuna. «Con l’avanzo di cassa – dice Anello - abbiamo previsto interventi per un importo di 680 mila euro per la copertura della tribuna e di euro 380 mila per il rifacimento completo della pista di ciclismo».

Intanto l’Athletic Club Palermo è stata la prima squadra a saggiare il manto in erba sintetica stabilendo lì il suo quartier generale per gli allenamenti. Lunedì pomeriggio sono state la formazione Juniores e quella Allievi, ieri è stata la volta dei ragazzi allenati dal tecnico Filippo Raciti che sono a punteggio pieno del Girone A di Eccellenza. L’Athletic ha effettuato la seduta di allenamento in vista della trasferta di domenica a San Vito Lo Capo.

Tornando all’impianto la sua storia è molto travagliata. La prima pietra è stata posata nel 1989 grazie ai fondi per i Mondiali del 1990 e l’inaugurazione nel 1991, poi un periodo di oblio e un recupero per i Mondiali di ciclismo su pista del 1994 e le Universiadi del 1997. L’impianto fu abbandonato a se stesso, poi furti di rame e devastazione. Un’incuria, insomma, che ha fatto lievitare i costi di manutenzione ad alcuni milioni.