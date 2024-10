Attività sportive inclusive della Fispic per atleti non vedenti al Parco dei Suoni di Palermo

Due giorni (ieri e oggi) dedicati alla promozione delle attività della Fispic (Federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi) al parco all'interno dell'istituto dei ciechi Florio - Salamone di Palermo e alla scuola media Bonfiglio, grazie alla collaborazione della Asd messinese Global Social Inclusive di Antonella Rigano, di Giovanni Caramazza dell’Ufficio territoriale dell’Usr e dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Palermo.

Durante le due giornate sono state organizzate attività sportive inclusive come il blind tennis, lo show down, il calcio a 5 e il torball, discipline praticate dagli utenti dell’istituto e dell’Unione, insieme agli allievi della scuola e una riunione di presentazione delle attività federali alla presenza del presidente Sandro Di Girolamo, di Giovanni Ciprì in rappresentanza del Comitato Italiano Paralimpico Sicilia, del presidente dell’istituto Tommaso Di Gesaro e del coordinatore delle attività sportive dell’istituto Daniele Giliberti.