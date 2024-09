Luna Rossa risponde a Ineos, la finale di Vuitton Cup resta in parità: 3-3

Altra giornata intensa nelle acque antistanti a Barcellona e situazione di parità che si protrae fra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia nella finale della Louis Vuitton Cup. Adesso la serie, al meglio delle tredici regate, è sul 3-3, dopo un altro botta e risposta fra gli inglesi, con team principal Ben Ainslie, e gli italiani, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia. Nel primo match race di giornata, l’AC75 con al timone il duo composto dal siciliano Francesco Bruni e dall’australiano Jimmy Spithill ha commesso un errore in fase di pre-partenza ed è scesa dai foil. Così Ineos Britannia è scattata avanti rispetto a Luna Rossa, con un distacco considerevole, e da lì in poi ha mantenuto costantemente il vantaggio, in tutti gli otto lati della sfida, marcando e controllando bene gli italiani, fino a conquistare il punto del 3-2.

Diametralmente opposta la seconda sfida odierna. Dopo una partenza praticamente pari, la squadra griffata Prada e Pirelli ha fatto un buon primo lato (degli otto totali anche di questo atto) ed è passata avanti al primo gate con 4” di vantaggio. Il distacco è poi aumentato nel secondo e nel terzo lato del match race. Così Luna Rossa ha potuto fare, come successo nel 5° round a parti invertite, il “gioco” di controllo e marcatura, fino a tagliare il traguardo per prima e a portare la serie sul 3-3. Continua dunque la situazione di parità in questa finale di Vuitton Cup, che proseguirà domani: in programma altri due match race, il settimo e l’ottavo del confronto. Poi le due barche dovrebbero tornare in mare mercoledì per altre due regate. A ruota, dopo un giorno di riposo, la eventuale sfida decisiva andrebbe in scena venerdì (previsti l’undicesimo e il dodicesimo atto) o addirittura sabato (data dell’eventuale tredicesimo match race).