Vuitton Cup, pronto riscatto di Luna Rossa: dominata la quarta regata, ora è 2-2

Pronto riscatto di Luna Rossa nella finale della Louis Vuitton Cup: dopo il problema alla vela che le era costato la squalifica per la terza regata, la barca italiana ha dominato la quarta e si è portata sul 2-2.

Nelle acque di fronte a Barcellona, l’AC75 italiana si è imposta al termine di un match race serrato nelle fasi iniziali che a un certo punto la barca italiana sembrava avere in pugno ma poi nel finale l’ha spuntata solo di 4 secondi. Al timone di Luna Rossa come sempre il duo composto dal siciliano Francesco Bruni (sulla barca anche il guidone del Circolo della Vela Sicilia di Palermo) e dall’australiano Jimmy Spithill. A dirigere gli italiani da terra Max Sirena, skipper e team director. Otto i lati della sfida. La barca griffata Prada e Pirelli è passata avanti al primo gate di 4”.

Vantaggio in favore degli italiani quasi immutato (6” e 5”) al secondo e al terzo cancello. Poi nel quarto lato Luna Rossa ha aumentato il vantaggio sugli inglesi. Quindi ha comandato il match race sino alla fine, controllando e marcando Ineos Britannia. All’arrivo 4 i secondi di vantaggio in favore del team italiano. La finale di Vuitton Cup riprenderà martedì, sempre nel mare catalano: in programma altre due regate. Si gareggia al meglio delle 13 sfide. Occorre vincere sette round per ottenere il pass per la 37esima Americàs Cup, dove il defender New Zealand attende di conoscere il nome della barca sfidante.