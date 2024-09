Palermo, Coppa degli Assi: ancora un successo per Chimirri

La gara centrale della terza giornata della Coppa degli Assi, a Palermo è andata a Bruno Chimirri, che bissa il successo di ieri (venerdì 27 settembre). Il carabiniere scelto calabrese, sempre in sella alla fida Samira, non ha commesso nessun errore ed ha fermato i cronometri sul 28“83 infliggendo un distacco di poco inferiore ai due secondi (30“62) al milanese Luca Maria Moneta con il 15enne olandese El Capone RK. Terzo l’austriaco Gerfied Puck sul belga Equitron Ornaat V (10 anni). Questi tre binomi insieme al laziale Simone Coata con il belga Jakko e Federico Ciriesi con la tedesca Electra sono stati gli unici cinque su 25 in gara a realizzare percorsi netti. I primi classificati sono anche gli atleti che godono delle maggiori chance di successo, domani, per aggiudicarsi la 39° edizione della Coppa degli Assi, uno dei concorsi più antichi e prestigiosi d’Italia, organizzato dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo, con il patrocinio del Ministero per lo Sport ed i Giovani e il supporto tecnico di Fieracavalli.

Dopo la prova centrale è andata in scena la n. 309 a barrage, con montepremi di 10mila euro, vinta dal modenese Elia Mattia Simonetti sul castrone olandese di nove anni Klaas B davanti al messinese Giovanni D’Angelo sul 13enne italiano Armaggedon, terzo il macedone Luka Zaloznik sull’11enne olandese Infinity. Domani il programma prevede cinque prove. Si inizierà alle ore 9 con la prima delle due prove del CSI1* sul campo in sabbia rispettivamente con ostacoli a 1,15 (a tempo) e 1,25 (con barrage immediato) ed una del CSI3* a tempo con ostacoli a 1,30. Alle 13 ci si sposterà sul campo in erba per la prova del CSI3* a due fasi (h. 1,35). Alle 14 il gran finale con l’atteso Grand Prix che assegnerà la 39° Coppa degli Assi e distribuirà gli 80 mila euro di montepremi per la prova n. 313 del CSI 3* valido FEI Longines Ranking Group C. I cavalli in gara dovranno superare ostacoli alti 1,50 metri. L’ingresso al campo ostacoli La Favorita è gratuito, così come il servizio di bus navetta dai parcheggi Fiera del Mediterraneo e Piazzale dei Matrimoni.