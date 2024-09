Palermo, tutto pronto per la Coppa degli Assi: quattro giorni di gare alla Favorita, il clou domenica con il Gran Prix da 80 mila euro

Complessivamente si disputeranno 27 gare (11 sul campo in erba), la più importante delle quali è prevista per domenica pomeriggio: il Gran Prix Coppa degli Assi-FEI Longines Ranking Group C, dotato del montepremi più elevato (80 mila euro), con altezza degli ostacoli a 1,50 metri (gara del CSI 3). Le altre prove saranno valide per i CSI da 1 e 2 stelle (con altezza degli ostacoli crescente, disegno del percorso di gara e tipologia di competizione, che può essere a due fasi o a tempo), con montepremi - compresi tra 500 e 28.200 euro per singola gara - il cui valore indica il livello di difficoltà della competizione.

Avrà inizio domani, giovedì 26 settembre, la trentanovesima edizione della Coppa degli Assi, in programma al campo ostacoli La Favorita di Palermo. La manifestazione, che vede il Giornale di Sicilia media partner con tutte le sue testate, è articolata in quattro giornate, sino a domenica 29, con prove sia al mattino sia al pomeriggio.

Complessivamente saranno impegnati oltre 400 binomi, tra Amazzoni e Cavalieri, provenienti da nove Paesi europei, inclusa l'Italia, alcuni dei quali gareggeranno, nelle diverse competizioni, anche con cavalli differenti per età, genere e caratteristiche.

Le competizioni si alterneranno sui due campi: quello in sabbia silicea intitolato a Giuseppe Di Matteo, cavaliere in erba barbaramente assassinato dalla mafia per vendetta nei confronti del padre collaboratore di giustizia, e quello in erba dedicato all'indimenticato militare e plurimedagliato olimpionico Tommaso Lequio di Assaba.

Il fine settimana si aprirà oggi alle 9.30 sull'arena Di Matteo con la prima delle tre gare su fondo in sabbia riservate nell'ordine ai cavalli di 5 anni (ostacoli a 1,15, gara a tempo), a seguire quella per i 6 anni (h 1,25, a due fasi) e alle 11 la CSI3* (ostacoli a 1,30, a tempo). Due le prove sul campo in erba nel pomeriggio, entrambe CSI3: una a due fasi - con inizio alle ore 13 - e l'altra a seguire a tempo, con ostacoli rispettivamente alti 135 cm e 140 cm.

Nello scorso week-end la sessantesima edizione degli Internazionali di Sicilia si è conclusa con la vittoria della torinese Elisa Chimirri nel centrale Grand Prix Mercedes Benz-R Star. Gli altri primati nelle gare principali di venerdì e sabato sono stati due singolari ex-aequo fra cavalieri italiani e austriaci, con il milanese Luca Moneta e Joseph Schwartz jr prima, e il plurititolato calabrese Bruno Chimirri con Gerfried Puck dopo. Per numero complessivo di affermazioni fra gli oltre 20 vincitori si sono distinti i catanesi Daniele Girolamo Arcidiacono con quattro successi (uno in ex-aequo) e Alessandro Sciacca (tre affermazioni), seguiti con due primati dal belga Ignace Philips De Vuyst, Moneta, Chimirri e dal messinese Giovanni D'Angelo. Tra le numerose amazzoni in gara, vittoria della palermitana Aurora Caruso nella seconda giornata.

L'ingresso al campo ostacoli La Favorita è libero, i parcheggi per gli spettatori sono ubicati al piazzale dei Matrimoni, all'interno del Parco della Favorita, e alla Fiera del Mediterraneo, con servizio gratuito di bus navetta. Gli Internazionali di Sicilia e la Coppa degli Assi sono organizzati dalla Regione Siciliana e dal Comune di Palermo, con il patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani, oltre che con il supporto tecnico di Fieracavalli.