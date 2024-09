Tennis, la palermitana Giorgia Pedone entra nella top 200 Wta: in classifica è la settima italiana

Entra per la prima volta nella top 200 della classifica Wta la palermitana Giorgia Pedone, classe 2004, che da oggi è al numero 190 della graduatoria mondiale, con un balzo in avanti di 32 posizioni, nonostante abbia perso una finale Itf, per 6-2 6-2 contro l’argentina Solana Sierra (n. 166 al mondo), padrona di casa sulla terra rossa di San Miguel de Tucuman.

La stellina di Mondello nelle scorse settimane ha inanellato successi, vincendo i tornei di Zagabria e Santa Margherita di Pula e poi, oltreoceano, in Brasile, aggiudicandosi i tornei di Piracicaba e di Leme, in entrambi i casi senza perdere un set.

Solo 6 azzurre la precedono in classifica: Jasmine Paolini (5), Elisabetta Cocciaretto (55), Lucia Bronzetti (77), Sara Errani (87), Martina Trevisan (112) e Lucrezia Stefanini (156). L'ingresso di Giorgia Pedone nella top 200 era già stato annunciato ieri dal Ct Palermo nella sua pagina Facebook proprio al termine della finale giocata dalla tennista in Argentina (nella foto Giorgia Pedone dopo il match)