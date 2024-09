Tennis, le under 16 del Ct Palermo campionesse d'Italia

Campionesse d’Italia. Le ragazze del Circolo Tennis Palermo vincono in casa il titolo tricolore Under 16, al termine di un esaltante fine settimana. Sconfitte in tre match, nella finale scudetto, le pari età dello Stampa Sporting Torino.

Decisivo il doppio pomeridiano, nel quale Diletta D’Amico ed Elisabetta Allegra hanno superato Martina Cerbo e Matilde Lampiano Garbarini. Dopo i singolari, giocati in mattinata, il risultato era di 1-1, li avevano vinto Cerbo per le piemontesi e D’Amico per le siciliane. Nella fase finale, che si è svolta sui campi di viale del Fante, la squadra capitanata da Alessandro Chimirri ha avuto la meglio su squadre di livello. Prima della finale, ieri, in semifinale, le palermitane avevano piegato il Tc Parioli delle campionesse nazionali in carica. Il giorno prima le padrone di casa avevano avuto la meglio sull’Accademia del Tennis Napoli.

Festa totale in casa Ct Palermo per la sofferta ma meritata vittoria del titolo italiano under 16 femminile by Italgas. La giornata è iniziata con il forfait causa febbre della punta di diamante del sodalizio di viale del Fante, vale a dire Alessandra Fiorillo. Grandissimo merito quindi a Diletta D’Amico, che ha vinto in tre set il suo singolare contro Matilde Lampiano e si è poi ripetuta nel doppio insieme a un’ottima Elisabetta Allegra. La coppia Cerbo-Lampiano si è arresa al match tiebreak.