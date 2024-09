Luna Rossa rompe la randa, ora solo 4-3 su American Magic

Una rimonta, quella di American Magic, che fa tremare. Serviva solo un punto per allontanare lo spettro di Oracle 2013, quando gli americani, in svantaggio 1-8, vinsero l’Americàs Cup contro New Zealand, per 9-8. Ma nemmeno oggi è arrivato. E il team Prada Pirelli ha davanti una notte di lavoro contro il tempo per riparare la barca ed essere di nuovo competitivo per il verdetto di domani, nella regata numero 8 ed eventuale numero 9, che si disputerà in caso di pareggio.

Una giornata nera per Luna Rossa, che dopo aver visto andare in fumo lunedì il match point, ha incassato oggi nelle acque di Barcellona due sconfitte nelle regate contro American Magic in quella che doveva essere la giornata decisiva nella fase di semifinale della Louis Vuitton Cup, E dal vantaggio di partenza 4-0 nell’eliminatoria (che si gioca al meglio delle 9 regate) è scivolata a uno stretto margine di 4-3, a causa di una squalifica e del cedimento della randa per un problema meccanico. Mentre Ineos Britannia, che nell’altro round di semifinale si è imposta 5-2 su Alinghi, ha già incassato il ticket di finalista..

Nel primo match odierno dell’equipaggio azzurro contro lo statunitense Luna Rossa - con Francesco Bruni e James Spithil al timone, e Bruno Rossetti. Enrico Voltolini. Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia come cyclors, con trimmer Molineris e Tesei - è stata superata alla partenza da America Magic. Ma sfruttando la velocità di bolina, è riuscita nel sorpasso e a riprendersi il vantaggio. Poi, sul primo lato di poppa, tradita da un calo di vento, è caduta dal foil ed è stata superata da Patriot volato via veloce. Costretto a cercare il vento, il team azzurro è uscito dal boundary, dal limite del campo di gara, cercando volutamente una penalità, ma ritrovando la forza giusta per tornare a volare sul foil e ottenere un nuovo sorpasso. I due challanger hanno poi proceduto quasi appaiati fino al gate 3, dove Luna rossa, che doveva dare precedenza ad American Magic, ha mancato la boa, con una nuova spanciata dal foil, non riuscendo a rialzarsi. Mentre Patriot e riuscito a chiudere la regata in volata,, ottenendo il 4-2 in classifica. Per Luna rossa è scattata anche la squalifica per lo sconfinamento del campo di regata.

Senza perdere i nervi, nel secondo match - la settima regata - Luna Rossa ha tenuto testa a Patriot con una serie di sorpassi e controsorpassi. Ed era ancora convinta di riuscire a farcela, per tirare a bordo quell’unico punto che la separa dalla finale. Ma la mala sorte era in agguato: dopo una spanciata improvvisa mentre era sul lato di poppa, l’Acs italiano si è piantato in acqua, a causa del carrello della randa che ha ceduto all’improvviso. E ha scelto di non ritirarsi in attesa che American Magic terminasse il suo percorso per definire il 4-3 del punteggio.

Con il morale a pezzi è cominciato il conto alla rovescia per riparare la barca in tempo per la regata di domani. «Ci aspetta una notte di lavoro, non ci semplifica le cose, ma ce la faremo», ha assicurato James Spihill. Domani sarà un’altra giornata thriller nelle acque di Barcellona.