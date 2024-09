Palermo, due campi tutti nuovi per gli Internazionali di Sicilia e la Coppa degli Assi di equitazione

La Favorita ogni giorno si colora e si anima sempre di più e da venerdì si aprirà il sipario sulla sessantesima edizione degli Internazionali di Sicilia organizzati per la prima volta, 70 anni addietro, nel 1954. Si tratta di uno dei più antichi concorsi di equitazione nazionali. I partecipanti potranno gareggiare sui due campi, quello in sabbia e quello in erba, totalmente rifatti dopo mesi di lavoro delle maestranze comunali. Oggi i due campi, dal fondo completamente piatto, dotati di moderni sistemi di irrigazione e drenaggio realizzati con le più avanzate tecnologie, sono fra i migliori impianti nazionali. Recuperate anche le antiche scuderie, restaurata la club house interamente in legno. Materiale eco-compatibile come quelli utilizzati per il resto delle strutture fisse e per gli allestimenti approntati per l’occasione, all’insegna del massimo rispetto dell’ambiente naturale nel quale si trova il campo ostacoli all’interno di una riserva naturale. Anche per preservare i luoghi e migliorare la mobilità degli spettatori, sono stati predisposti bus navetta gratuita per collegare il campo alle aree parcheggio adiacenti la Fiera del Mediterraneo ed il vicino piazzale dei Matrimoni. Non sono previsti parcheggi per il pubblico nelle aree limitrofe al campo ostacoli.

L’inaugurazione degli Internazionali venerdì mattina (20 settembre) verrà preceduta alle 10 dalla conferenza stampa di presentazione dei due concorsi presso la Club House. Attese la partecipazione del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, dell’assessore regionale al Turismo e Sport Elvira Amata. Alla Favorita vi sarà, fra gli altri, anche il commissario tecnico della nazionale azzurra di salto ad ostacoli, Marco Porro.