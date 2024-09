Vuitton Cup, Luna Rossa prende il largo: 2-0 contro American Magic in semifinale

Due regate e due vittorie oggi per Luna Rossa Prada Pirelli contro American Magic nella semifinale della Louis Vuitton Cup, in scena nel mare antistante Barcellona. L’AC75 italiano, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, dopo aver battuto in gara 1 il team statunitense di misura (con un distacco di 7 secondi), al termine di un soffertissimo match race, si è imposto anche nel secondo atto della sfida, giungendo al traguardo con 18 secondi di vantaggio sulla barca del New York Yacht Club. Confermati al timone di Luna Rossa, come sempre, il duo composto dal siciliano Francesco Bruni e dall’australiano Jimmy Spithill. Partenza vinta, come nella prima regata odierna, dagli americani, che hanno passato il primo gate con 10 secondi di vantaggio. A ruota la barca italiana ha accusato problemi alle strumentazioni elettroniche. Quindi American Magic è caduta dai foil all’altezza del secondo cancello e Luna Rossa è passata avanti agli statunitensi nel corso del terzo lato della regata. Da lì in poi gli italiani hanno controllato la sfida e gli avversari sino alla linea d’arrivo.