Semifinali Vuitton Cup, Luna Rossa sfida American Magic

Subito in acqua, non c’è tempo per recriminare o piangersi addosso ma si guarda subito avanti. Così è la vela. Lo sa bene Luna Rossa che dmani (sabato 14 settembre) scende in acqua contro American Magic nella prima regata di semifinale della Louis Vuitton Cup. L’equipaggio italiano non ha potuto smaltire la delusione per la doppia sconfitta contro Ineos Britannia. Al massimo si ragiona sugli errori fatti.

Il team inglese, primo nelle qualifiche proprio grazie alla doppia vittoria su Luna Rossa, ha potuto scegliere il proprio avversario e quando regatare. La scelta di Britannia è ricaduta sugli svizzeri di Alinghi, ritenuta l’imbarcazione più abbordabile tra le quattro impegnate a Barcellona. Ma soprattutto Ineos ha deciso di regatare nel secondo turno di giornata, ovvero dopo Luna Rossa. Il vantaggio è poter studiare il campo di gara e soprattutto i punti di forza del potenziale prossimo avversario.

Quindi scelta obbligata per l’equipaggio italiano che se la vedrà con American Magic. Alla vigilia delle gare di Barcellona, gli statunitensi erano i favoriti tra le quattro contendenti. Nei tre precedenti con il team Prada-Pirelli tra torneo preliminare e round robin, Luna Rossa ha però sempre avuto la meglio. La sfida sarà lunga e in mare non va mai dato nulla per scontato. Anche se il team italiano vuole mostrare sicurezza: «Cambia poco perché comunque l’obiettivo principale del team è andare il più lontano possibile. Incontrarli prima o dopo sarebbe cambiato poco», spiega lo skipper Max Sirena.