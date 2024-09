Louis Vuitton Cup: per Luna Rossa prima vittoria con New Zealand

Il confronto con i Defenders del trofeo non assegnava punti per la classifica. Ma per il Team Prada Pirelli la prima sconfitta inflitta ieri ai kiwi, dopo aver perso tre volte nelle sfide preliminari contro New Zealand, è una carica di adrenalina e un’iniezione di orgoglio, come ha riconosciuto il palermitano Francesco Bruni, con James Spithill ai timoni.

Un confronto mozzafiato e una bella vittoria di Luna Rossa sugli avversari storici del team New Zealand, resa ancora più intensa dalla tempesta di pioggia, col vento teso fino a 13-15 nodi e persino un fulmine schivato a pochi metri dal campo di gara, che ha forzato la cancellazione delle altre regate in programma. La quinta giornata della Louis Vuitton Cup, nel secondo girone Robin di selezione degli sfidanti della 37/a America’s Cup, ha regalato un’emozione che finora, con la brezza debole, non si era vista nelle acque di Barcellona.

Che per Luna Rossa girasse bene lo si è capito dalla fulminante partenza, quando da sopravento ha sorpassato il Tahiorò dei neozelandesi a velocità doppia. Sorpreso, il team dello skipper Peter Burling ha virato subito dopo cadendo dai foil. Luna Rossa ha allungato a 360 metri il vantaggio nel primo lato di bolina. Dove però, dopo una virata sul filo dei 50 nodi di velocità si è inclinata pericolosamente sulla sinistra e ha rischiato di scuffiare.

I kiwi ne hanno approfittato per ridurre le distanze, ma Luna Rossa non ha mollato, ed è riuscita a riportarsi in vantaggio di 600 metri nel secondo lato di poppa. Ha perso terreno dopo essersi imbattuta in una zona di bassa pressione ma, nel serrato testa a testa, è riuscita ad aumentare il margine fino a segnare 590 metri di vantaggio sull’AC75 di Emirates al quinto gate. E non era ancora finita. Come se non bastasse, un fulmine è caduto in mare a poche centinaia di metri da Luna Rossa, mentre i neozelandesi, ormai staccati, hanno dichiarato forfait e si sono ritirati.

Luna Rossa ha tagliato il traguardo vittoriosa, ma poi, con le imbarcazioni in alluminio e date le condizioni di pericolosità, è stato impossibile far proseguire le competizioni perché si sarebbe rischiato l’incidente fatale, con la tempesta che si era intensificata. Il comitato di regata ha deciso di sospendere gli altri due match race in programma nella giornata, che prima del duello fra gli azzurri e Team New Zealand, aveva visto andare in scena lo scontro diretto tra i francesi di Orient Express e gli svizzeri di Alinghi, con l’equipaggio di Ernesto Bertarelli alla prima vittoria in questa Louis Vuitton Cup.

La classifica della quinta giornata consolida Luna Rossa salda in testa con 4 vittorie, seguita da Ineos Britannia (3 vittorie), American Magic (2 vittorie) e Alinghi e Orient Express (con 1 vittoria a testa). Al termine del doppio Round Robin, saranno le prime quattro classificate ad accedere alle semifinali. La prima in classifica avrà il privilegio - e il vantaggio - di scegliere l’avversario in semifinale.