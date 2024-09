Rossopomodoro è lo sponsor della Volo Palermo

«Siamo contenti - il commento di Vincenzo Squatrito – di proseguire il nostro supporto allo sport regionale per un altro anno, dopo che alla pallavolo avevamo accoppiato il logo Re Borbone. Adesso abbiamo deciso di rinnovare l’accordo con l’Asd Volo con un altro nostro marchio internazionale nell’auspicio che sia finalmente il portafortuna per salire di categoria e regalare alla città di Palermo la serie che merita».

La soddisfazione del presidente Giorgio Locanto: «Sono grato a Vincenzo Squatrito, responsabile del prestigioso marchio Rossopomodoro, per la sensibilità che continua a mostrare nei confronti del nostro club e dello sport. Negli anni si è instaurato un rapporto solido e di grande rispetto, un connubio tra sport e attività commerciali purtroppo non comune nella nostra città. Si tratta di un sostegno importante che ci spronerà a provare ancora una volta il passaggio alla serie superiore. Abbiamo allestito una squadra quasi completa e competitiva, abbiamo lavorato con convinzione, energie e caparbietà per inserirci nella lotta per la promozione. E l’apporto di Rossopomodoro rappresenterà una spinta in più per fare bene».

La squadra ha iniziato la preparazione nella palestra Agoghè, dove si sono ritrovati – agli ordini del tecnico Nicola Ferro e del vice Fabio Giarrusso – vecchi e nuovi giocatori. Ai confermati Gabriele Donato (libero), Giuseppe Ferro (schiacciatore), Fabian Gruessen (opposto), Giulio Raneli (centrale), Gianluigi Simanella (centrale), Richard Opoku (centrale) e Federico Vetro (schiacciatore), si sono aggiunti i nuovi Dario Catinelli (palleggiatore), Daniele Cuti (palleggiatore), Michele Ferraccù (schiacciatore), Lorenzo Ferrari (libero) e Viscardo Marcatti (centrale). Il campionato inizierà il 26 ottobre.