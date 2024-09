Palermo, 5 rosanero convocati nelle rispettive nazionali: unico azzurro il portiere Desplanches nell’Under 21

Cinque calciatori del Palermo risponderanno alla chiamata delle rispettive nazionali nelle prossime settimane, in concomitanza con la sosta del campionato di serie B. Si tratta del portiere Sebastiano Desplanches, dei difensori Salim Diakité, Kristoffer Lund e Patryk Peda e del centrocampista Dario Saric. Desplanches è stato convocato dall’Italia Under 21, che il 5 settembre affronterà San Marino e il 10 settembre la Norvegia; entrambe le gare sono in programma per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.

Diakité difenderà la maglia del Mali in due occasioni, per conquistare il pass alla Coppa d’Africa 2025, il 6 settembre contro il Mozambico, il 10 settembre contro l’Eswatini. Lo statunitense

Lund sarà impegnato in due amichevoli, rispettivamente contro Canada, il 7 settembre, e Nuova Zelanda, il 10 settembre.

Il polacco Peda è stato convocato per un incontro di qualificazione agli Europei Under 21, la trasferta sul campo della Bulgaria. Il bosniaco Saric, infine, potrà essere impiegato in due trasferte di qualificazione all’Europa League, contro l’Olanda il 7 settembre e contro l’Ungheria il 10 settembre.