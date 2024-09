Domenica amara per Minì: prima il mondiale sfuggito all'ultima curva, poi la squalifica

Domenica di grande amarezza per Gabriele Minì: il pilota di Marineo, al Gran Premio di Monza di Formula 3, prima ha provato la delusione di un mondiale sfuggito all'ultima curva, quando il suo rivale Leonardo Fornaroli ha agguantato il terzo posto, superando Christian Mansell, e si è laureato campione a soli 19 anni. Minì è arrivato al secondo posto. Poi però sul capo del pilota siciliano è piombata anche la squalifica: un rapporto post-gara del delegato tecnico della Fia ha indicato che la sua vettura non ha soddisfatto i requisiti minimi per la pressione degli pneumatici. Nonostante la squalifica, Minì resta comunque secondo in classifica generale, ma a 23 punti da Fornaroli.

Nella foto il podio a Monza prima della squalifica