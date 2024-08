Tennis, Anastasia Abbagnato si ferma solo in finale al torneo di Trieste dopo avere vinto il doppio

Una settimana quasi da sogno per Anastasia Abbagnato, giovane tennista del Ct Palermo, sul rosso di Trieste (Itf 25.000). Dopo avere vinto venerdì (30 agosto) la prova del doppio (la sesta a livello Itf) insieme alla serba Anita Wagner, la ventenne tennista palermitana oggi ha ceduto nell’ultimo atto del singolare alla spagnola di 23 anni Carlota Martinez Cirez (numero 291 al mondo e terza testa di serie del tabellone), che si è aggiudicata la sfida con lo score di 7-6 (2), 6-4 dopo quasi 2 ore e 30 minuti di dura battaglia.

Quella disputata oggi a Trieste era la seconda finale in carriera per Ani, dopo quella vinta lo scorso ottobre sul veloce di Villena in Spagna, Itf da 15.000 dollari.

Nel corso di questa settimana Abbagnato ha sconfitto al primo turno per 6-4 6-3 Chiara Fornasieri, agli ottavi di finale la quarta testa si serie, ovvero la croata Iva Primorac per 7-5 6-2, ai quarti di finale la maltese Francesca Curmi per 6-1 6-4 e ieri, in semifinale, la slovena Dalila Jacupovic, seconda forza del seeding, con lo score di 7-5 7-5.