L’Arancina entra in campo: KePalle partner ufficiale del Palermo Calcio a 5

KePalle Arancine d’Autore sarà il nuovo partner ufficiale del Palermo C5. La società rosanero di calcio a 5, che rappresenta ufficialmente la città di Palermo, sarà impegnata per la stagione 2024-2025 nei due campionati di serie C maschile e femminile con le due rispettive squadre, entrambe sostenute dalle celebri Arancine d’Autore. Sottostante alla «Scelta di campo» intrapresa dall’azienda palermitana, la triplice volontà di investire sul territorio, incentivare la vera passione per lo sport e sostenere la sfida delle donne calciatrici.

Non è certo la prima volta che KePalle scende in campo, portando avanti iniziative a sostegno della città. Proprio di recente l’azienda palermitana si era resa protagonista di una donazione all’Ospedale dei Bambini, fornendo al Di Cristina una preziosa strumentazione tecnica. Ma se pure questo è un importante alleato della salute, le Arancine d’Autore scelgono in questa occasione di promuovere lo sport. E lo fanno puntando sul Palermo C5, società sportiva di calcio a 5, con ben due formazioni rosanero, di cui una più rosa che mai! Si parla anzitutto della squadra di calcio femminile supportata caldamente dal nuovo partner, che da sempre sostiene la femminilità – in primis dell’arancina –, e che in questa nuova veste promette di scendere in campo per abbattere i pregiudizi di una tradizione che vede il calcio come uno sport maschile, incentivando la passione delle donne per il calcio e riconoscendo il giusto valore delle calciatrici.