America's Cup, Luna Rossa batte anche Ineos Britannia

Altra prova di forza di Luna Rossa Prada Pirelli. L’Ac75 italiano, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, dopo aver dominato ieri contro American Magic, ha piegato nettamente ieri, nella terza giornata delle regate preliminari della 37ª America’s Cup, in scena a Barcellona, il team Ineos Britannia. Nelle acque catalane Luna Rossa, con al timone Checcho Bruni e Jimmy Spithill, ha stravinto il confronto con gli inglesi nelle fasi di pre partenza e di avvio, con gli avversari che sono incappati in due penalità. Da lì in poi Luna Rossa ha mantenuto un ampio vantaggio su Ineos, marcando e controllando a distanza i britannici, prima di tagliare il traguardo (dopo sei lati) con un margine di 46’’. Soddisfatti gli italiani al termine della prova odierna. «Non è stato molto facile, abbiamo deciso di ritardare la partenza per mettere un fiocco più grande e la scelta è stata indovinata», ha detto il timoniere Checco Bruni, che aveva ricevuto informazioni dai tattici e dai meteorologi del team poco prima del via circa l'imminente calo del vento.

Nelle altre regate preliminari di questa terza giornata primi punti per Ineos Britannia, che ha battuto Alinghi, e per i francesi di Orient Express, che hanno sconfitto American Magic. A chiudere gli scontri un’altra affermazione di New Zealand sugli svizzeri di Alinghi. Così, dopo le prime dodici prove preliminari, la classifica vede al comando proprio i defender, a quota 4, seguiti a ruota da Luna Rossa a 3 (vittorie con gli americani, con gli inglesi e con i francesi e sconfitta contro i Kiwi) e da American Magic a 2. Appaiate a un punto le barche di Alinghi, Ineos Britannia e Orient Express. Oggi altre tre regate. Dalle 14 in acqua l’Emirates Team New Zealand opposto ad American Magic, a ruota Luna Rossa contro Alinghi, quindi Orient Express che sfida Ineos. A seguire la finale di queste fasi preliminari fra la prima e la seconda della classifica generale, quindi fra i defender (già qualificati) e Luna Rossa (ammessa anche in caso di sconfitta contro Alinghi, perché in vantaggio nello scontro diretto sugli statunitensi).

Poi, ci sarà qualche giorno di riposo in vista dell’inizio dei round robin della Louis Vuitton Cup, previsto per giovedì. Al via anche in questa fase, come nelle regate preliminari, oltre ai cinque sfidanti, il defender New Zealand, che però non prenderà parte alla classifica. I quattro migliori team di quest’ultima accederanno alle semifinali della competizione riservata agli sfidanti, che cominceranno il 14 settembre.