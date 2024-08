Da Palermo a Terrasini, trasloco per le società sportive di nuoto e pallanuoto

Le società sportive di nuoto e pallanuoto di Palermo potranno allenarsi a Terrasini. La nuova destinazione dopo la chiusura della vasca scoperta e anche di quella coperta che dal primi agosto 2024 ha chiuso i battenti per consentire l’avvio del secondo progetto finanziato anch’esso con i fondi Pnrr. Il cronoprogramma prevede la riapertura della vasca coperta dopo circa un anno, mentre per la vasca scoperta, a seguito della complessità del progetto, i tempi previsti per la riapertura sono due.

«Abbiamo definito l’accordo sulla piscina comunale di Terrasini per l’utilizzo da parte delle società natatorie palermitane -d ice l’ assessore allo sport del Comune di Palermo Alessandro Anello -, in particolare per gli allenamenti della pallanuoto in virtù delle misure regolamentari della vasca. Ringrazio il sindaco Giosuè Maniaci per la disponibilità. L’impianto sarà fruibile ogni giorno nella fascia oraria pomeridiana a partire da settembre. L’utilizzo della piscina di Terrasini consentirà, nelle more della realizzazione della vasca alternativa, una programmazione delle attività delle società sportive, anche per non pregiudicare la partecipazione alle varie competizioni nazionali ed internazionali».