Pallanuoto Serie A, il Telimar annuncia l’ingaggio del ligure Pietro Mangiante

Mangiante ha iniziato la sua carriera nei club con il Chiavari Nuoto, dove ha giocato per due anni in Serie B, giovanissimo a 15 e 16 anni, sotto la guida dell’allenatore Andrea Pisano. Nel 2020, a soli 17 anni, ha fatto esperienza nella prima squadra della Pro Recco, tra Serie A1 e Coppa Italia. Nella stessa stagione ha vinto lo Scudetto Under 18 a Monterotondo. Nel 2021 ha fatto rientro a Chiavari, contribuendo significativamente alla promozione in A2, diventando capocannoniere di tutti i gironi della Serie B. L’anno successivo, ha giocato in Serie A2, sempre tra le file del Chiavari Nuoto, allenato da Robert Dinu. Nella scorsa stagione, invece, ha militato in A1 nella Rari Nantes Camogli, guidata da Angelo Temellini.

A livello nazionale, Mangiante è stato convocato nella stagione 2018/2019 in azzurro dal compianto ct Nando Pesci, sotto età rispetto ai compagni azzurrini, tutti nati nel 2002. Successivamente, nel 2021, ha fatto parte della nazionale Under 19, partecipando a un common training con la Grecia.

Pietro Mangiante, neoacquisto Telimar si dice «orgoglioso di essere entrato a far parte di una società prestigiosa e forte come Telimar. Ringrazio il presidente Marcello Giliberti e l’allenatore Gu Baldineti - dice - per la fiducia che mi hanno accordato, fiducia che intendo ripagare, mettendo tutte le mie energie a disposizione della squadra. Non vedo l’ora di iniziare, per imparare quanto più possibile dal Mister, dai compagni e dalla società, oltre che conoscere la città. Ho sposato con totale entusiasmo il progetto sportivo del Presidente, sicuro di poter dare il mio contributo e di poter crescere qui a Palermo, dove proseguirò i miei studi universitari in ingegneria gestionale, sia come pallanuotista, che come uomo. A Palermo ritrovo vecchi compagni di squadra e giocatori di cui ho grande stima, a cui asservirò la mia aggressività ed il mio impegno quotidiano. Sono certo che questa squadra possa e debba fare bene».

Gu Baldineti, allenatore Telimar: «Pietro è un giovane difensore dotato di grande nuoto, che può fare sia il marcatore del centro, che giocare in posizione esterna 1/2 o 4/5, proseguendo la tradizione della famiglia Mangiante, di grandi pallanuotisti. Il TeLiMar con una grande operazione di mercato, fatta con grande tempestività e capacità decisionale, è riuscita ad acquisire il cartellino del giocatore a titolo definitivo, assicurandosi per almeno i prossimi quattro anni le prestazioni di questo giovane validissimo giocatore».

Marcello Giliberti, presidente Telimar: «Con Alessandro Vitale stiamo concordando come risolvere anticipatamente il contratto pluriennale ad oggi in essere, per consentirgli di tornare a Roma, dove ha necessità di fare rientro per completare gli studi e iniziare la propria attività lavorativa. Per sostituirlo, abbiamo ingaggiato con un contratto quadriennale il grintoso Pietro Mangiante, sul quale sia coach Baldineti che personalmente anche io riponiamo grandi aspettative. È un ragazzo motivatissimo, con grandi margini di ulteriore crescita, avendo appena 21 anni, e con caratteristiche tecniche perfettamente idonee per potersi velocemente adattare agli schemi tecnico-tattici del nostro allenatore. Il mio Club avrà il piacere di supportare Pietro anche nella sua carriera di studi universitari, dandogli adeguato supporto anche presso UniPa. Penso di essere riuscito in ‘zona Cesarini’ ad operare un gran colpo di mercato».