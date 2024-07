Lo sport come ponte per l'inclusione: il progetto di Mcl Palermo

Inclusione e valorizzazione, sono questi gli obiettivi del progetto Sport sociale promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori Triscele di Palermo. Lo sport diventa uno strumento di condivisione, inclusione e un’opportunità per rompere qualsiasi tipo di barriera sociale.

«Per noi di MCL questa iniziativa rappresenta non solo una grande responsabilità ma anche un’opportunità per realizzare un grande progetto di inclusione basato su valori etici e morali», racconta Chiara Gennuso, responsabile regionale giovani del Movimento Cristiano Lavoratori. Le attività previste - tennis tavolo, judo e attività motoria - hanno avuto inizio lo scorso giugno e andranno avanti fino a dicembre 2024 con due incontri a settimana. I gruppi, per ciascuna disciplina, sono formati da circa 10-15 ragazzi seguiti da istruttori federali che garantiscono costanza e qualità degli allenamenti.

Tra i partner del programma, l’ASD Radiosa per l’attività di Tennis Tavolo, il cui responsabile è Giovanni La Mattina, l’associazione Smile Live, rappresentata da Graziella Graci che ha permesso il coinvolgimento dei bambini sotto tutela giudiziaria di alcune case-famiglia per l’attività di Judo e l’attività motoria. Infine, l’A.S.D. Nova Nippon Club per l’attività di Judo, seguita dal Maestro Marco Coppola. «Siamo convinti che attraverso le attività sportive previste, come judo, tennis tavolo e attività motoria, tutti i partecipanti, opportunamente inseriti, potranno mettersi in gioco e sperimentare, imparare a controllare il proprio corpo e ad avere più fiducia nelle proprie capacità», prosegue Gennuso. «Abbiamo creato il progetto coinvolgendo diverse associazioni sportive con l’obiettivo di integrare ragazzi con disabilità ma non solo. L’obiettivo è quello di far socializzare, includere e far uscire dall’attività di isolamento i giovani di oggi».