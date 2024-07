Sprint Race F3, in Belgio Minì è secondo ma resta leader della classifica generale

Il pilota di Marineo Gabriele Minì secondo nella Sprint Race di F3 a Spa, mantiene però la testa della classifica generale. In Belgio la vittoria è andata al compagno di team, lo svedese Dino Beganovic, Noel Leon con la prima delle monoposto targate Van Amersfoort. Ottavo invece l'altro pilota italiano, Leonardo Fornaroli, con Trident.

I due piloti della Prema si sono resi protagonisti di una bella lotta nelle fasi iniziali della gara su un circuito umido.

La gara è stata caratterizzata dall'incidente di Esterson che ha perso il controllo della sua vettura andando a impattare contro le barriere durante il primo giro. L'incidente ha portato all’ingresso in pista della safety car dopo una partenza molto positiva proprio per Minì, che aveva guadagnato la prima posizione in prossimità della prima curva, portando a termine un sorpasso sul compagno di squadra Beganovic.

La svolta definitiva arriva poco dopo, al quarto giro, quando lo svedese effettua il controsorpasso, tornando in vetta, posizione che manterrà fino al termine della corsa, approfittato della scia della vettura del palermitano per tornare davanti a tutti.