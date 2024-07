Il Palermo e la Puma svelano la nuova maglia da trasferta: contiene almeno il 95 per cento di rifiuti tessili riciclati

Il nuovo Away kit ha come base predominante la colorway Puma Black arricchita da dettagli Gold e da un innovativo pattern geometrico tono su tono che decora completamente la maglia, impreziosita con un elegante scollo a V, il motto sul retro del collo #siamoaquile e i bordi delle maniche con la colorway a contrasto in Bright Pink. Il kit è completato dagli short e dai calzettoni in Puma Black con dettagli Gold. Il kit celebra il colore oro, che fin dal 1932 con la comparsa dell’aquila dorata sullo scudo bicolore, accompagna il rosa e il nero tra i colori identitari del Palermo.

L'azienda Puma e il Palermo calcio svelano in Inghilterra il nuovo Away Kit, che, dopo il debutto del 26 luglio in amichevole contro il Leicester a Chesterfield, sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili nella stagione calcistica 2024/25. Ne dà notizia la società Palermo Fc sul proprio sito, allegando una foto del nuovo completino (in alto).

La nuova maglia per le trasferte del Palermo, dalla vestibilità regular, combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione Puma dryCell, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea. Ideale sia per la partita che per l’uso quotidiano, la maglia è realizzata con l’innovativa recycling technology Re:Fibre di Puma e contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati. La maglia è tanto una dichiarazione di moda quanto una maglia per performance d’élite.

Ad accompagnare il lancio dell’Away kit, il secondo capitolo della campagna video This is where I belong, che celebra la passione per i colori rosanero come un luogo ideale nel mondo, dove tutti i tifosi possono sentirsi a casa, anche a migliaia di chilometri da Palermo e anche senza essere palermitani. Dopo il primo episodio ambientato a New York, il chapter 2 è invece una storia d’amore tra due tifosi inglesi del Palermo, che vivono la propria relazione tra le vie di Manchester, in un continuo rimando metaforico ai colori rosa e nero.

