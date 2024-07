Palermo Ladies Open, Qinwen Zheng batte Karolina Muchova in tre set e si conferma campionessa

Qinwen Zheng si conferma campionessa dei Palermo Ladies Open. Dopo il trionfo nel 2023, la tennista cinese, n. 7 della classifica mondiale, ha vinto anche la 35esima edizione del torneo del Country, battendo in finale la ceca, n. 2 del seeding, Karolina Muchova, con il punteggio di 6-4 4-6 6-2 in 2 ore e 48 minuti di gioco. Un match combattuto che ha entusiasmato gli appassionati che hanno riempito le tribune del Country Time Club, dove era presente tra gli altri il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Zheng ha avuto la meglio perché più fresca atleticamente e lucida nel terzo set dopo due parziali equilibrati. A vincere il primo è stata proprio la cinese, brava a recuperare due break di svantaggio (di cui uno subìto in apertura) e chiudere il set strappando il servizio a Muchova per la terza volta. Dopo un avvio segnato da 14 errori gratuiti, la ceca, ex n. 8 al mondo, è salita di livello nel secondo parziale, impensierendo Zheng (che per la prima volta nel torneo ha perso un set) con tante variazioni nei colpi. Nel terzo, però, l'inerzia è tornata in favore di Zheng, che conquista così il terzo titolo WTA in carriera dopo Palermo 2023 e Zhengzhou 2023.