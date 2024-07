F3, Minì si difende in Ungheria e rimane leader del mondiale a due gare dal termine

Gabriele Minì si difende nella Feature Race del gp d'Ungheria e continua a mantenere la testa del mondiale di F3. Il ragazzo di Marineo, 19 anni, a Budapest si è classificato al dodicesimo posto ma è riuscito a respingere gli assalti dei rivali Browning e Lindblad e rimane leader con 119 punti, + 4 su Browning, +6 su Lindblad, +10 Fornaroli

Nikola Tsolov la vittoria nelle Feature Race della Formula 3 all'Hungaroring. Il bulagro del team ART ha preceduto al traguardo l'olandese Van Hoepen e il messicano Noel Leon.

Con il suo quarto posto Fornaroli (Trident), al quale si puo’ dsolo rimproverare di aver scelto di partire dal lato più difficile e non sul corridoio apparentemente più libero, entra a far parte del gruppo dei 100 (i quattro piloti in terza cifra in lotta per il titolo a due eventi dal termine della stagione), rimontando una situazione che si era fatta difficile dopo Silverstone.

In classifica generale Minì respinge così gli assalti di Browning e Lindblad e rimane leader con 119 punti, + 4 su Browning, +6 su Lindblad, +10 Fornaroli. Se vogliamo, anche Mansell puo’ coltivare qualche speranza ancora (94 punti) e forse lo stesso Beganovic (89) e ancora Goethe (87), ma la corsa al titolo si sta delineando chiaramente, ora che all’appello mancano solo le gare di Spa -settimana prossima- e Monza a fine agosto.