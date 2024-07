Speciale ritiro Palermo, a Livigno seconda settimana di lavoro per i rosanero agli ordini di Dionisi. Focus sul centro sportivo di Acquagrande

«Sono molto contento di essere al Palermo, sono in un club e in una società importantissima con un’organizzazione di primissimo livello. Ho scelto Palermo per la società e il suo progetto importante. Qui ti mettono tutto a completa disposizione per pensare solamente a lavorare al meglio in campo». Lo ha detto il nuovo difensore del Palermo Dimitrios Nikolaou, greco di Calcide, 26 anni il prossimo 13 agosto, arrivato dallo Spezia a titolo definitivo al termine del suo primo allenamento da giocatore rosanero. «Con l’allenatore Dionisi ci conosciamo già - ha detto - abbiamo un buon rapporto, a Empoli abbiamo vinto il campionato. Vuole il massimo e ti fa lavorare sempre alla ricerca di tanti miglioramenti». A Palermo Nikolau indosserà la maglia numero 43.

E' un numero che ho sempre avuto - ha detto - era il primo numero che ho preso quando ero piccolo. E’ un numero al quale sono legato per motivi di famiglia. Mi hanno detto che qui l’ha indossato Barzagli, un giocatore importante per il Palermo, sono doppiamente contento di poterlo indossare». Di Palermo e del Palermo gli hanno parlato i suoi ex compagni che hanno avuto un legame con la maglia rosanero. «Qui ritrovo Stulac - ha detto il difensore - Lagumina, Brignoli ed Elia mi hanno parlato tanto di Palermo, mi hanno detto che la piazza è calda, che tutti sono appassionati di calcio e hanno tanto amore per la maglia rosanero. Ho l’entusiasmo giusto per questa esperienza». Nikolaou ha già respirato l’aria della Champions League con la maglia dell’Olympiacos, collezionando due presenze anche se sono concise con due sconfitte contro Juventus e Barcellona. "Della Champions mi porto l’esperienza di una competizione di alto livello - ha detto - con giocatori fortissimi e con la voglia di migliorare tantissimo per arrivare a giocare a quei livelli. Il Barbera? Mi ha impressionato quando ci abbiamo giocato con lo Spezia, avevi la gente addosso, tanta passione, me lo aspetto così anche quest’anno»