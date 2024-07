Pallanuoto, Tortorella para 4 rigori e regala al Telimar lo scudetto della categoria Master Over 50

In un impianto gremito fin dalla mattina per le finali delle altre categorie, il club dell'Addaura ha saputo tenere alta la concentrazione, recuperando nell'ultima frazione le due reti di scarto, in un match equilibrato e giocato sul filo dei nervi.

«Abbiamo aggregato questo bel gruppo M50, motivato, con l'obiettivo di vincere lo scudetto - contenta il presidente Telimar Marcello Giliberti - il secondo per il nostro club, dopo quello conquistato in casa nel 2018. E ce l'abbiamo fatta. Complimenti a tutto l'intero roster, ma una menzione particolare a Max Occhione, sia per lo sforzo organizzativo che ha profuso, che per la prestazione agonistica sfoderata durante l'intero torneo, e al portiere Manuel Tortorella, per avere parato i 4 rigori finali, consentendoci di aggiudicarci lo scudetto. Peccato per gli M45, che se non avessero subito nella prima l'infortunio del portiere Ignazio Zangara probabilmente avrebbero conquistato una meritata medaglia».

TeLiMar M45

1. Zangara, 2. Greco, 3. Di Costanzo, 4. Cusimano, 5. Cocciola, 6. Tescione, 7. Manzella, 8. De Luca, 9. Vietri, 10. Barany, 11. Nicotera, 12. Fazzone, 13. Torrisi, 14. Renato – Allenatore: Massimiliano Occhione

TeLiMar M50

1. Tortorella, 2. Toth, 3. Occhione, 4. Perna, 5. Baviera, 6. Merlini, 7. Silvestri, 8. Teson, 9. Amendola, 10. Calaiò, 11. Gambucci, 12. Rampolla, 13. Barcellona, 14. Zitarelli – Allenatore: Massimiliano Occhione