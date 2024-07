Palermo, il torneo del Country: si fermano alle qualificazioni Nuria Brancaccio e Camilla Rosatello

Dopo l’exploit dello scorso anno, si ferma al secondo turno delle qualificazioni il cammino sia di Nuria Brancaccio che di Camilla Rosatello nel torneo del singolare dei Palermo Ladies Open. La tennista di Torre del Greco (che nel 2023 era arrivata fino al secondo turno del tabellone principale) è stata sconfitta in 2 set dalla diciottenne serba Mia Ristic (wild card) per 7-6 6-3. Camilla Rosatello (che un anno fa vinse al Country il suo primo match nel tabellone principale di un torneo Wta) ha perso per 6-1 6-3 contro l’australiana Olivia Gadecki. Le altre qualificate sono la tedesca Mona Barthel (che ha avuto la meglio per 6-3 6-4 sulla bielorussa Aliona Falei), la tedesca Noma Noha Akuge (che ha superato 7-5 6-1 la statunitense Louisa Chirico) e la polacca Katarzyna Kawa (che ha battuto con il punteggio di 7-5 6-3 la francese Audrey Albie). Infine, nel match tra «ex regine» del Country ha vinto la svizzera Jil Teichmnann (trionfatrice nel 2019 in finale su Kiki Bertens), che ha avuto la meglio sulla francese Fiona Ferro (che ha vinto nel 2020 a Palermo) per 6-3 6-2.

A proposito di «ex regine», Sara Errani, il cui nome spicca nell’albo d’oro delle edizioni del 2008 e del 2012, è arrivata a Palermo e subito si è allenata con Dalila Spiteri. Dopo l’uscita di scena di tutte le azzurre partecipanti alle qualificazioni, rimangono tre le italiane nel tabellone principale: Sara Errani, che affronterà la testa di serie numero 1, Qinwen Zheng; Martina Trevisan, che sfiderà la testa di serie numero 6, l’olandese Arantxa Rus; Lucia Bronzetti, che se la vedrà con la francese Elsa Jacquemot. Trevisan e Bronzetti sono reduci da due successi in tornei Wta 125, rispettivamente a Bastad e a Contrexeville. Reduce da Wimbledon, dove è stata perennemente al fianco di Jasmine Paolini, Sara Errani arriva con l’obiettivo, alla sua quindicesima partecipazione al torneo del Country, di ritrovare confidenza con la terra battuta. Il sorteggio non l’ha aiutata, mettendola ancora una volta di fronte a Qinwen Zheng. «Sono arrivata solo oggi da Londra. È vero, il sorteggio non mi ha aiutato, ma vedremo cosa verrà fuori. Lei è una giocatrice dal potenziale pazzesco, fisicamente è fortissima», ha detto Errani. «La priorità è ritrovare le sensazioni giuste sulla terra, cercherò di adattarmi al più presto. Le Olimpiadi? Dallo scorso anno la priorità per me era la qualificazione ai Giochi. Con Jasmine Paolini siamo riuscite a centrare abbastanza facilmente il pass per il doppio, adesso c’è da mettersi lì e ritrovare le sensazioni giuste. Jasmine ha un livello altissimo: sapevo che poteva fare qualcosa di grande», ha concluso la trentasettenne azzurra.