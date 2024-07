A Wimbledon ottimo esordio per Federico Cinà: battuto in due set Hamrouni

Ottimo esordio per il palermitano Federico Cinà, 17 anni, nel torneo di Wimbledon Junior, che si sta disputando a Londra.

L'allievo di papà Francesco, già semifinalista allo Us Open Junior 2023, testa di serie numero 3 del tabellone, ha liquidato per 6-2 6-2, in appena 52 minuti di partita, il britannico Zechariah Hamrouni, proveniente dalle qualificazioni.

Prossimo avversario per il siciliano, domani 9 luglio, l’altro statunitense Kase Schinnerer, proveniente dalle qualificazioni. Cinà sull'erba ha già dimostrato di cavarsela niente male e potrebbe essere una delle sorprese dello slam londinese, per un titolo che all'Italia manca dal 2013, quando nel torneo juniores vinse Gianluigi Quinzi.