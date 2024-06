Grande rimonta di Minì in Austria: sesto posto e vetta del mondiale più vicina

Buon sesto posto per Gabriele Minì, con una grande rimonta, nel gp d'Austria di Formula 3. Con questo risultato il giovane di Marineo, 19 anni, avvicina il leader iridato Fornaroli, che resta in testa al campionato. Nikola Tsolov ha conquistato la gara: bulgaro ha preceduto Stenshorne e Mansell. Brutto incidente per Montoya, fortunatamente senza conseguenze.

Molti track limits segnalati dalla Direzione Corse, uno dei quali ha cancellato il miglior tempo del leader del campionato Leonardo Fornaroli, che in entrambe le gare del week-end è costretto a schierarsi in dodicesima fila. Browning, retrocesso di tre posizioni in griglia, si posiziona in ottava nella gara corta e Minì (Prema) in decima.

Fornaroli all’ultimo guizzo è arrivato 12esimo, dove aver recuperato dodici posizioni in gara e rimane in testa alla graduatoria del campionato con 84 punti, tre più di Browning e sette più di Minì, che torna ad avvicinarsi al vertice.