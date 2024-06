F3, Spagna da dimenticare per Gabriele Minì: a Barcellona finisce ventunesimo e perde la testa del mondiale

Una gara da dimenticare, quella di Barcellona, per Gabriele Minì. Il pilota di Marineo, 19 anni, ha chiuso 21esimo la Feature Race, lontanissimo dai primi, con zero punti, come ieri nella Sprint. Con questi risultati, Minì scivola al terzo posto in classifica generale, con Fornaroli nuovo leader iridato.

Allo spegnimento dei semafori è caccia grossa alla testa del gruppo e alle posizioni di vertice, con pericoloso assembramento al centro dello schieramento in prima curva. Parte bene Mansell davanti a Lindblad, Fornaroli è quinto, Minì quattordicesimo. Al quinto giro, in contemporanea, Lindblad passa in testa e Browning sale terzo. Al decimo giro Lindblad allunga il suo margine di vantaggio su Mansell a 1”5. Alla dodicesima tornata Minì perde un’altra posizione.

Poco dopo Goethe sorpassa Van Hoepen e guadagna la sesta piazza alle spalle di Fornaroli. Minì è 21° e senza alcun ritmo. Il servizio meteo preannuncia l’arrivo di pioggia. Tre giri e mezzo al termine: Fornaroli attacca e sorpassa Tsolov e si getta all’inseguimento di Browning. Nel giro finale Fornaroli e Goethe attaccano Browning e lo sorpassano. L’italiano centra così la terza posizione alle spalle di Lindblad e Mansell. Beganovic chiude nono.