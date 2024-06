A Palermo una regata rosa: in mare 400 atlete da tutta Italia, contro il cancro hanno già vinto la loro sfida

Sono tornate alla vita dopo aver combattuto e vinto il cancro e ora, provenienti da tutta Italia, 400 atlete si sfidano a Palermo nel trofeo nazionale Lilt Dragon Boat. La regata tutta rosa si tiene oggi e domani (22 e 23 giugno) nel tratto di mare antistante il Nautoscopio e il Parco della Salute al Foro italico.

È un'occasione per promuovere la salute e il valore della prevenzione, per celebrare tutti insieme la vita. «Abbiamo atlete che arrivano da Bolzano, da Torino, dai Navigli di Milano - spiega la presidente provinciale Lilt, Francesca Glorioso -. È un momento in cui si festeggia il ritorno alla vita delle donne operate al seno. Si tratta di un'attività sportiva con un pizzico di sano agonismo, perché salgono sul dragone, combattono per la vittoria, però alla fine, qualsiasi cosa accada, gioiscono insieme».

Presente anche l'assessore comunale allo Sport, Alessandro Anello: «Abbiamo la certezza che questo non è soltanto sport ma anche attività sociale e questa iniziativa porta turismo a Palermo».