Palermo, un villaggio dello sport nella piazza del centro commerciale: due giorni per ragazzi e famiglie

Un fine settimana all’insegna dell’attività fisica, dei corretti stili di vita e del divertimento per famiglie. Questa è in sintesi stata A tutto sport!, la manifestazione organizzata da Endas Sicilia, che si è svolta sabato 15 e domenica 16 giugno nella piazza esterna del centro commerciale Conca d’Oro, a Palermo.

Nello spazio all’aperto è stato allestito un villaggio sportivo, con attività promosse da Endas Sicilia e coordinate da Oxygen Group, riferimento del fitness a Palermo, che festeggia i 20 anni di attività. Tante le discipline sportive: dalle arti marziali alla ginnastica ritmica, dalla pallacanestro allo skateboard, dalla scherma alle bocce, dal calciobalilla al braccio di ferro, fino al piccolo autodromo e all'atletica. Diverse le famiglie presenti con bambini che hanno potuto godere di un giro gratis su una mongolfiera. «L’evento ha rappresentato un momento significativo nel nostro impegno continuo per promuovere lo sviluppo sociale e l'inclusione attraverso lo sport. Un obiettivo centrato dopo aver visto così tanti atleti impegnati. Il nostro progetto non si limita a portare lo sport in luoghi convenzionali, ma si propone di integrare queste attività nella vita quotidiana della nostra comunità, rendendo lo sport accessibile a tutti», afferma Dario Galioto, presidente provinciale Endas Palermo. «Con +16,6% di visitatori al Conca d’Oro nelle due giornate dedicate allo sport - dichiara Devis Di Cioccio, direttore del centro commerciale - siamo molto felici di essere stati una vetrina per gli enti e le associazioni sportive di Palermo, conseguendo anche un’importante incremento di flusso per la galleria dei nostri negozi».