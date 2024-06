Tennis, la Coppa Davis a Palermo dopo 48 anni: «Movimento in ascesa in città, grazie a Sinner e ai nostri giovani»

Flash, selfie, sorrisi e sguardi di stupore: la Coppa Davis arriva a Palermo. L’attesa è terminata e il Davis trophy tour sbarca in Sicilia: prima tappa il Teatro Massimo, dove una folla di turisti e visitatori ha circondato la teca che protegge la prestigiosa insalatiera.

Da oggi (4 giugno) e fino a venerdì 7 giugno, sarà dunque possibile ammirare il trofeo che mancava da 48 anni, quando nel 1976 Panatta, Bertolucci, Barazzutti e il capitano non giocatore Pietrangeli la strapparono alla nazionale cilena difronte al loro pubblico nella finale giocata all’Estadio Nacional de Cile di Santiago. Oggi la coppa, alzata nuovamente al cielo lo scorso novembre da Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonetto, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli e dal capitano non giocatore Filippo Volandri, tocca l’Isola e il suo capoluogo e per poterla ammirare al Teatro Massimo.

«È una emozione unica - ha sottolineato il presidente regionale della Fitp, Giorgio Giordano - è la vittoria di un movimento che sta crescendo in maniera straordinaria: certo Sinner, cui facciamo il nostro in bocca al lupo per i quarti del Roland Garros che giocherà più tardi (appuntamento alle 14), ma ci sono tantissimi ragazzi dietro. La federazione è ormai la seconda in Italia, siamo dietro solo alla Figc, abbiamo superato la pallavolo e la pallacanestro. E anche in Sicilia le società aumentano: abbiamo superato le 300 società esistenti, abbiamo tanti talenti come ad esempio Federico Cinà, che al momento sta giocando il Roland Garros junior».