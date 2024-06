Arriva la Coppa Davis in Sicilia, ecco dove vedere la mitica «insalatiera»

Domenica 26 novembre 2023 è stata una giornata storica per lo sport italiano grazie alla squadra azzurra di Coppa Davis che a Malaga battendo per 2-0 l’Australia ha riportato nel nostro paese la storica insalatiera a distanza di 47 anni.

Artefici del percorso in Spagna Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli guidati dal capitano Filippo Volandri (nella foto gli eroi di Malaga).

Sarà possibile rivivere quelle emozioni grazie al Davis Trophy Tour che sbarcherà in Sicilia a partire da domani 4 giugno.

Nello specifico in quella giornata sarà possibile ammirare la Coppa Davis nel meraviglioso e iconico scenario del Teatro Massimo di Palermo dalle ore 11 alle ore 19. Nell’occasione saranno organizzati anche alcuni eventi collaterali.

A impreziosire la tappa siciliana del Davis Trophy Tour la presenza del presidente della Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) Angelo Binaghi giovedì 6 giugno al Country Time Club alle ore 17.30 nel corso della conferenza stampa alla quale prenderà parte anche il presidente regionale Giorgio Giordano.

«Sono orgoglioso di ospitare in Sicilia la Coppa Davis, la mitica insalatiera, che ritorna in Italia dopo ben 47 anni - dichiara Giordano -. Questa coppa, oltre a testimoniare la splendida vittoria di Malaga, è il simbolo di tutto il nostro movimento tennistico che in questi ultimi anni ha raggiunto numeri e risultati straordinari».

Il Davis Trophy Tour farà tappa mercoledì 5 giugno al Ct Palermo che ha ospitato ben 5 incontri di Coppa Davis: 1957 Italia - Polonia 4-1, 1979 Italia - Danimarca 5-0, 1986 Italia - Paraguay 4-1, 1988 Italia - Israele 4-1 e 1995 Italia - Usa 0-5. Venerdì 7 giugno invece tappa al TC2.

Non solo nel capoluogo siciliano si potrà ammirare la Coppa Davis, ma lo si potrà fare anche a Catania (22 e 23 luglio) e Messina (24 e 25 luglio).