Presentata a Palermo la Coppa America di vela: appuntamento ad agosto a Barcellona

«Siamo orgogliosi - sottolinea Marta Teixidor, direttrice dell’Ente del Turismo della Catalogna in Italia - di poter ospitare un evento di così grande prestigio, che rappresenta un’importante opportunità per tutto il territorio catalano. La competizione avrà un impatto diretto stimato intorno a 1 miliardo e 200 milioni di euro, grazie anche all’enorme turismo che la manifestazione genererà. Inoltre, secondo uno studio dell’Universitat Pompeu Fabra, l’evento creerà circa 19.000 nuovi posti di lavoro, dal momento della designazione fino al suo svolgimento».

«Siamo particolarmente onorati - spiega Agostino Randazzo, presidente del Circolo della Vela Sicilia – che l’Ente del Turismo della Catalogna abbia scelto Palermo e il nostro circolo per presentare la trentasettesima America’s Cup. Con altri circoli storici infatti parteciperemo all’avventura di Luna Rossa in quest’edizione che certamente lascerà il segno nella centenaria storia del trofeo: Barcellona è una splendida città che attirerà appassionati da tutto il mondo».

«L’Italia - aggiunge Narcis Ferrer, general manager Agencia Catalana Turisme – rappresenta per noi un mercato particolarmente importante che cresce anno per anno. Se l’anno scorso abbiamo chiuso con un record di arrivi e spesa turistica, i primi dati del 2024 fanno presagire numeri altrettanto significativi. Inoltre, con l’America’s Cup a Barcellona stiamo lavorando perché la Catalogna venga considerata destinazione turistica a 360 gradi. Con l’America’s Cup puntiamo a portare un turismo differente a Barcellona, più di qualità, responsabile e maggiormente integrato con la città. Non a caso, per la prima volta, la fan zone sarà direttamente sulla spiaggia. L’obiettivo è coinvolgere direttamente turisti e residenti nella competizione».

Il saluto della città è stato dato da Alessandro Anello, assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Palermo, che ha ricordato le tradizioni marinare del territorio e delle attività sportive legate al mare, a partire dalla regata velica Palermo-Montecarlo, la cui 19esima edizione si svolgerà ad agosto.

La Catalogna vanta da sempre una grande tradizione marina e relativo turismo nautico. Le sue coste, infatti, che sono bagnate dal Mar Mediterraneo, misurano circa 580 chilometri e il 60% dei suoi oltre sette milioni di abitanti vive in municipi costieri. La manifestazione coinvolge amministrazioni pubbliche e aziende private, che da oltre un anno lavorano in sinergia per portare avanti il progetto.

La Coppa America è il trofeo sportivo velico più antico del mondo. Le sue regole risalgono al 1857 quando l’armatore George L. Shuyler della goletta America ha redatto il Deed of Gift, l’insieme delle norme che regolano la gara velistica, modificate poi negli anni per adattarsi ai vari cambiamenti. La cerimonia di inaugurazione si terrà il 22 agosto 2024 nello storico porto di Villanova i la Geltrù, dove ormeggeranno le barche e i sei team in gara: Ineos Britannia, Alinghi Red Bull Racing, Luna Rossa Prada Pirelli, Nyyc American Magic, Orient Express Racing Team e l’attuale detentore e defender della coppa, Emirates Team New Zealand. Per la prima volta nei suoi quasi 175 anni di storia la Coppa America a Barcellona includerà categorie riservate alle donne e ai giovani. La UniCredit Youth & Puig Women’s America’s Cup si disputerà su monoscafi con foil, l'AC 40, la stessa imbarcazione dei giovani regatisti, che gareggeranno per la terza volta. Barcellona, la Catalogna e la Spagna saranno rappresentate nelle categorie femminile e giovanile dal Sail Team BCN, guidato da Guillermo Altadill.