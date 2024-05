Tennis, Svitolina sarà la stella del Palermo Ladies Open

«Ho sempre sentito parlare in maniera positiva del torneo di Palermo e non vedo l’ora di venire a giocare per la prima volta al Country Time Club». È il messaggio video che la tennista ucraina Elina Svitolina (nella foto), ex n. 3 al mondo, vincitrice di 17 titoli in carriera ed attuale n. 19 del ranking ha recapitato agli organizzatori dei 35° Palermo Ladies Open presentato nella sala stampa del Centrale del Foro Italico alla presenza del presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, della capitana della squadra italiana di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin, del vicepresidente della WTA, Fabrizio Sestini, dell’assessore allo sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello, del presidente del Country, Giorgio Cammarata ed del direttore del torneo, Oliviero Palma.

«Il tennis in Italia riempie tutte le location - ha detto Binaghi -. Da Napoli a Cagliari, passando per Roma. Va tutto esaurito a ogni livello e mi fa piacere che anche Palermo riscontri un incremento significativo nella vendita dei biglietti che sono il termometro della popolarità di uno sport. Questo torneo sostiene l’economia locale, al di là dell’impatto sociale che l’evento ha». Sono già 3.500, infatti, i biglietti venduti per un incasso di 40.000 euro per un torneo in programma dal 13 al 21 luglio e con un tabellone principale di 32 giocatrici, mentre 16 saranno le coppie che parteciperanno al torneo di doppio.