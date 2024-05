Palermo, torna il triathlon con la Mondello Cup: un pieno di sport tra il mare e la Favorita

Un fine settimana di sport a Palermo in uno scenario mozzafiato. Torna la Mondello Cup, gara di triathlon sprint, organizzata dalla Now Team Asd, giunta all’ottava edizione, e con essa il lungomare si prepara ad ospitare nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio altri atleti grazie alle attività messe in campo da Endas Sicilia e Oxygen Group. Previste modifiche alla viabilità (clicca in basso per leggere l'ordinanza del Comune). La Mondello Cup negli anni è divenuta un must nel palinsesto annuale della Fitri, Federazione italiana triathlon, quest’anno si svilupperà su due giorni: sabato sarà dedicato all’Aquathlon Kids Youth (tappa del campionato regionale), domenica il clou con la gara di triathlon valida per il campionato regionale assoluto. Nella sfida su distanza sprint i triatleti si sfideranno percorrendo a nuoto 750 metri nelle acque del golfo di Mondello, 20 chilometri di bici all'interno del Parco della Favorita e 5 chilometri di corsa sul lungomare. Sono circa 400 i partecipanti attesi provenienti anche dal resto d’Italia. Modifiche al traffico sono previste da un’ordinanza del Comune.

Una curiosità: quest’anno le cuffie per la traversata a nuoto degli atleti saranno di colore rosa per richiamare la manifestazione sportiva, organizzata dalla stessa Now Team, per il 24 novembre 2024: La Palermo in RosaLia. Un evento che quest’anno si affianca alla ricorrenza del quattrocentesimo anniversario del Festino di Santa Rosalia che sarà finalizzato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e i femminicidi. Alla vigilia della gara di triathlon, grazie alla partnership tra Now Team Asd e Oxygen Group, sarà allestito un villaggio del fitness in piazza Valdesi per festeggiare i 20 anni dei centri sportivi polivalenti di Oxygen Group, leader nel fitness con 5 sedi in città. Qui nel pomeriggio di sabato si svolgeranno l’Oxygen Functional Challenge 2024, una sfida a squadre (alle 16), una sessione di zumba (alle 17.15) e a chiudere un dj set (alle 18.30). «Il Comune - dichiara il sindaco Roberto Lagalla - è entusiasta di sostenere l’ottava edizione della Mondello Cup di triathlon e siamo lieti di vedere come gli organizzatori abbiano deciso di dedicare l’evento di quest’anno al quattrocentesimo anniversario di Santa Rosalia e a una causa, quantomai giusta, come il contrasto alla violenza sulle donne e ai femminicidi. È bello sottolineare come anche il mondo dello sport dia rilevanza a Santa Rosalia in un anno che per la città sarà straordinariamente importante proprio per questa ricorrenza e, per questa ragione, il mio ringraziamento va agli organizzatori della Mondello Cup e alla Federazione italiana di triathlon».