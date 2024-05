Internazionali di Roma, niente da fare per la palermitana Giorgia Pedone: eliminata al primo turno

Niente da fare al primo turno degli Internazionali di Roma per la palermitana Giorgia Pedone, n.270 Wta, in tabellone grazie ad una wild card, che sul campo 2 è stata eliminata per 6-4 6-1, in un’ora e 23 minuti, dalla qualificata slovacca Rebecca Sramkova, n.120 del ranking. Primo set deciso da un unico break messo a segno nel quinto gioco dalla 27enne di Bratislava, mentre secondo set a senso unico a favore della slovacca.

Una buona esperienza comunque, per la Pedone, 19 anni, punta di diamante della compagine di serie A1 del Ct Palermo, circolo nel quale si allena fin da quando era under 10.

Pedone, allenata da inizio 2023 dal mazarese Omar Giacalone (il preparatore atletico è Piero Intile) aveva già calcato i campi del Foro Italico nel 2022 e nel 2023 disputando il torneo delle pre qualificazioni.

La giovane promettente tennista palermitana (numero 8 del ranking azzurro) in questi primi 4 mesi di stagione, come miglior risultato, vanta le semifinali all’Itf brasiliano da 75.000 dollari sul rosso di Florianopolis.