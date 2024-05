Gara di triathlon a Palermo, traffico rivoluzionato nel week end a Mondello e alla Favorita: l'ordinanza

Fervono i preparativi a Palermo per l'ottava edizione della Mondello Cup, gara di Triathlon, che sabato e domenica si svolgerà tra Mondello e La Favorita. L'ufficio traffico e mobilità del Comune di Palermo ha emesso un'ordinanza per consentire lo svolgimento della manifestazione. L'ORDINANZA L'ordinanza prevede: dalle 7.30 dell'11 maggio alle 20 del 12 maggio e comunque fino al termine di tutta la manifestazione sportiva (ovvero, fino a cessate esigenze per consentire lo smontaggio delle strutture). In Piazza Valdesi ci sarà la chiusura al transito veicolare dalle 7.30 dell'11 maggio alle 20 del 12 maggio; istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, su entrambi i lati, in vigore dalle 0.01 dell'11 maggio 2024 alle 20 del 12 maggio 2024; in viale Principe di Scalea, in prossimità dell'intersezione con piazza Valdesi, collocazione del segnale di "direzione obbligatoria a destra" per immettersi su viale Margherita di Savoia; viale Regina Elena, tratto compreso tra piazza Valdesi e via Teti (esclusa): chiusura al transito veicolare. E nel tratto compreso tra viale Principe Umberto e via Teti istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, in entrambi i lati dall'1 del 11 maggio 2024 alle 20 del 12 maggio.

Per quanto riguarda il 12 maggio, in viale Margherita di Savoia, tratto compreso tra piazza Valdesi e via Mater Dolorosa chiusura al transito veicolare (eccetto i velocipedi dei ciclisti partecipanti alla gara) della semicarreggiata lato monte (ovvero la discesa della Favorita il cui senso di marcia dei veicoli è in direzione di piazza Valdesi), dalle 8.30 fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze che saranno valutate dalla polizia municipale); divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro per ogni senso di marcia dei veicoli, dalle 00 fino al termine della gara ciclistica; tratto compreso tra I'intersezione di via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita (cancello Giusino): chiusura al transito veicolare (eccetto i velocipedi dei ciclisti partecipanti alla gara) di entrambe le carreggiate, dalle 8.30 fino al termine della gara ciclistica, divieto di sosta con rimozione coatta su lato destro di entrambe le carreggiate, nel senso di marcia dei veicoli, da mezzanotte e comunque fino al termine della gara ciclistica (ovvero, fino a cessate esigenze).