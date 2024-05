Tennis, la palermitana Abbagnato si qualifica anche con il doppio: è nel tabellone principale

La tennista palermitana Anastasia Abbagnato conquista in doppio l'accesso al tabellone principale degli Internazionali di Roma. Ieri (sabato 4 maggio) la ventenne nipote della celebre ballerina Eleonora Abbagnato e la giocatrice veneta Aurora Zantedeschi hanno battuto in due set (7-5 7-5) Eleonora Alvisi e Jennifer Ruggeri nella finale delle prequalificazioni.

Per Anastasia, dunque, duplice impegno al Foro Italico. Venerdì, infatti, la rappresentante del Ct Palermo, che si allena a Cattolica presso la Galimberti Tennis Academy, aveva ottenuto il passaggio alle qualificazioni in singolare, grazie al successo in due set (7-5 6-4) a spese ancora della pugliese Eleonora Alvisi. È già nel tabellone principale, invece, l'altra tennista palermitana Giorgia Pedone, diciannovenne, anche lei tesserata con il club di viale del Fante.

Il Circolo del Tennis ha salutato la vittoria del doppio Abbagnato-Zantedeschi con un post e una foto (in alto): «Abbagnato wild card in main draw nel doppio degli IBI24

